General Mills dépasse les prévisions de CA pour le T1

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, citation de la directrice financière)

General Mills GIS.N a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles, citant une demande accrue de produits de base et de céréales pour le petit-déjeuner.

Confrontés à une inflation élevée, les consommateurs sont nombreux à préférer manger chez eux, ce qui a stimulé les ventes de produits d'épicerie et d'aliments conditionnés.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a reculé de 3% pour s'établir à 4,39 milliards de dollars (3,85 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 août, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,35 milliards, selon les données compilées par LSEG. En revanche, le chiffre d'affaires organique est resté stable.

General Mills a déclaré qu'il était toujours en bonne voie pour réaliser au moins 750 millions de dollars d'économies cette année grâce à ses mesures de réduction des coûts.

Toutefois, sa marge brute ajustée a reculé de 90 points de base pour s'établir à 33,3% du chiffre d'affaires net, en raison de la hausse des coûts des intrants.

Le groupe a augmenté ses prix afin de compenser la hausse des coûts des matières premières due aux droits de douane américains, notamment sur les métaux tels que l'aluminium et l'acier utilisés pour les emballages.

Son segment "Vente au détail en Amérique du Nord", qui constitue son principal secteur d'activité et génère plus de la moitié de son chiffre d'affaires total, a enregistré une baisse de 7% de ses ventes, contre une chute de 13% il y a un an.

"Alors que la plupart des activités prioritaires de NAR ont affiché une amélioration de leurs parts de marché au premier trimestre, certaines n'ont pas encore renoué avec une croissance absolue de leurs parts de marché, et nous sommes concentrés sur l'amélioration de cette trajectoire", a déclaré Dana McNabb, directrice financière, dans un discours préparé.

Les ventes à l'international ont progressé de 4%, portées par la croissance enregistrée sur les marchés des distributeurs ainsi qu'en Inde et en Chine.

Le bénéfice ajusté a reculé de 13% pour s'établir à 75 cents par action, mais a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 72 centimes.

General Mills a également réaffirmé ses perspectives pour l'exercice 2027, prévoyant un chiffre d'affaires net organique compris entre une baisse de 1,5% et une hausse de 0,5%, ainsi qu'un bénéfice ajusté compris entre 3,00 et 3,20 dollars par action.

(Rédigé par Sanskriti Shekhar à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)