General Mills confirme ses prévisions de ventes
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:24

(AOF) - Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, les ventes de General Mills ont diminué de 7 %, à 4,52 milliards de dollars. Elles dépassent très légèrement le consensus de 4,51 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation ajusté de 711 millions de dollars a reculé de 18 % en devises constantes. Le bénéfice ajusté par action a diminué de 20%, à 86 cents. En revanche, le bénéfice net attribuable s’est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 108%. La marge bénéficiaire d’exploitation ajustée a diminué de 210 points de base pour s’établir à 15,7%.

Au sujet de ses perspectives sur cet exercice, le groupe agroalimentaire maintient ses prévisions. Il table sur une évolution organique de ses ventes allant de -1% à +1%. Comme le bénéfice d'exploitation ajusté, le bénéfice ajusté par action est attendu en retrait de 10 à 15%.

