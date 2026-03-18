General Mills confirme ses prévisions de CA et bénéfice 2026

General Mills GIS.N a réaffirmé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice après les avoir abaissées le mois dernier, la pression sur les dépenses des consommateurs et la concurrence intense ayant atténué la demande pour les produits de base et les snacks du fabricant de Cheerios.

L'augmentation du coût de la vie a poussé les ménages aux budgets serrés à se tourner vers des marques de distributeurs et des produits génériques moins chers, pesant ainsi sur les ventes des entreprises qui comptaient jusqu'alors sur les hausses de prix.

La pression inflationniste généralisée et l'incertitude supplémentaire liée à la guerre en Iran pèsent également sur les dépenses de consommation, freinant les ventes des fabricants de produits alimentaires emballés, déjà confrontés à l’évolution des préférences alimentaires vers des produits plus sains, tendance accélérée par l’adoption rapide des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

La société a réaffirmé ses objectifs annuels, à savoir une baisse du bénéfice ajusté de 16% à 20% et une baisse du chiffre d'affaires organique de 1,5% à 2%.

General Mills a enregistré un chiffre d'affaires de 4,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre alors que les analystes tablaient sur 4,42 milliards, selon les données LSEG.

(Rédigé par Koyena Das; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)