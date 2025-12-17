General Mills confirme ses prévisions annuelles

(AOF) - Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires net de General Mills s'élève à 9,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7% et de 2% en organique. En revanche, le bénéfice d'exploitation a progressé de 29% à 2,45 milliards de dollars, principalement porté par un gain de 1,05 milliard de dollars sur les cessions, partiellement compensé par une baisse de la marge brute en valeur et par la hausse des coûts de restructuration, de transformation, de dépréciation et d'autres frais de sortie. La marge d'exploitation, à 26,2 %, a augmenté de 730 points de base.

En outre, le bénéfice net attribuable à General Mills, s'élevant à 1,6 milliard de dollars, a progressé de 18%. Le bénéfice par action (BPA) dilué a augmenté de 22% pour atteindre 3 dollars. Cette hausse a été principalement portée par la croissance du bénéfice d'exploitation et la réduction du nombre d'actions en circulation, partiellement compensées par la baisse des bénéfices après impôts des coentreprises (joint-ventures) et un taux d'imposition effectif plus élevé.

Suite à cette publication semestrielle, le groupe agroalimentaire américain maintient ses prévisions sur cet exercice 2025/2026. Il table toujours sur une évolution organique de ses ventes allant de -1% à +1%. Comme le bénéfice d'exploitation ajusté, le bénéfice ajusté par action est attendu en retrait de 10 à 15%.

