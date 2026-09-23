General Mills bat légèrement le consensus au 1er trimestre

General Mills est attendu en légère hausse à l'ouverture ce mercredi à Wall Street, après la publication d'un BPA ajusté de 0,75 USD au titre de son 1er trimestre 2026-2027, en recul de 13% à taux de change constants, mais supérieur d'environ 4% au consensus.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe agroalimentaire, détenteur des marques Cheerios, Old El Paso ou encore Häagen-Dazs, s'est établi à 634 MUSD (-11% à taux de change constants), soit une marge correspondante en retrait de 1,3 point à 14,4%.

A près de 4,39 MdsUSD, son chiffre d'affaires a diminué de 3% en comparaison annuelle, en raison essentiellement d'effets de périmètre (cession de l'activité yaourts aux Etats-Unis), sans lesquels ses ventes sont restées globalement stables en organique (-1% en volume).

"Nous démarrons l'exercice 2027 de manière encourageante, en améliorant les performances du chiffre d'affaires grâce à une innovation produit plus forte et à une rénovation axée sur les avantages recherchés aujourd'hui par les consommateurs", commente son PDG, Jeff Harmening.

"Nous exécutons également avec rigueur dans un environnement volatil, notamment en réalisant des économies de coûts parmi les meilleures du secteur grâce à notre programme Holistic Margin Management et à notre initiative mondiale de transformation", ajoute le dirigeant.

General Mills réaffirme ainsi ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA ajusté entre 3 et 3,20 USD, un bénéfice d'exploitation ajusté en baisse de 8% à 13% à taux de change constants, ainsi que des revenus organiques compris entre une baisse de 1,5% et une hausse de 0,5%.