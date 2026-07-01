General Mills attendu en hausse à Wall Street après ses résultats

General Mills a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, essentiellement à la faveur des effets de ses mesures de réduction des coûts, tout en manifestant son intention de redynamiser sa croissance organique, une annonce qui faisait bondir le titre du propriétaire des glaces Häagen-Dazs et des recettes mexicaines Old El Paso en préouverture à Wall Street.

En raison d'une moins-value réalisée sur la vente de ses activités au Brésil, le groupe de Minneapolis (Minnesota), propriétaire également de la marque de nutrition animale Whitebridge ou des conserves Géant Vert, a essuyé une perte opérationnelle de 2,1 milliards de dollars sur les trois mois au 30 novembre, 4ème trimestre de son exercice 2025/2026, contre un bénéfice d'exploitation de 504 millions il y a un an.

En données ajustées, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, le groupe agroalimentaire affiche un bénéfice par action (BPA) de 95 cents, supérieur à la moyenne de 80 cents attendue par les analystes.

La marge brute a quant à elle progressé de 2,40 points de pourcentage pour s'établir à 34,8%.

Si le bénéfice ajusté dépasse les attentes, le chiffre d'affaires est resté stable en données organiques, à 4,6 milliards de dollars, une performance en ligne avec le consensus.

Priorité à la croissance organique

Dans son communiqué, General Mills souligne que sa priorité du moment est de renouer avec une croissance organique de son chiffre d'affaires.

Sur le nouvel exercice 2026/2027, qui s'est ouvert début juin, sa croissance interne est toujours attendue en territoire négatif, entre -1,5% et -0,5%.

Son directeur général, Jeff Harmening, dit par ailleurs viser 750 millions de dollars de réductions de coûts sur l'ensemble de l'exercice, soit un total cumulé de quelque 3 milliards de dollars d'ici à la fin de l'exercice 2029/2030.

En réaction à toutes ces annonces, l'action General Mills progressait de plus de 4% mercredi matin en cotations électroniques d'avant-Bourse.