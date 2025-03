General Mills: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, General Mills fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels : il attend désormais un BPA ajusté et un profit opérationnel ajusté en baisses de 7 à 8% à taux de changes constants (et non plus en baisses de 2 à 4%).



Cette réduction reflète de moindres hypothèses en termes de revenus, puisque le groupe agroalimentaire table maintenant sur une décroissance organique de 1,5 à 2%, alors qu'il anticipait précédemment 'la borne basse d'une fourchette qui allait d'une stabilité à une hausse de 1%'.



Au titre de son troisième trimestre 2024-25, l'exploitant de marques telles que Green Giant, Cheerios et Häagen-Dazs a réalisé un BPA ajusté d'un dollar tout rond et un profit opérationnel ajusté de 801 millions, en reculs respectifs de 15% et 13% à taux de changes constants.



A 4,8 milliards de dollars, ses revenus ont diminué de 5% en organique, 'grevés à hauteur d'environ quatre points par des vents contraires liés à des réductions de stocks chez des distributeurs et au renversement attendu de certains effets de timing favorables du deuxième trimestre'.





