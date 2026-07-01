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General Mills a dépassé les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Mills GIS.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre, la tendance croissante des consommateurs à préférer manger à la maison plutôt qu’au restaurant ayant stimulé la demande pour les produits d’épicerie de base et les céréales pour le petit-déjeuner du fabricant des Cheerios.

Sur une base ajustée, la société a affiché un bénéfice trimestriel par action de 95 cents. Les analystes tablaient en moyenne sur 80 cents, selon les données compilées par LSEG.

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