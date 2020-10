Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Electric a réduit ses pertes au troisième trimestre Reuters • 28/10/2020 à 12:38









GENERAL ELECTRIC A RÉDUIT SES PERTES AU TROISIÈME TRIMESTRE (Reuters) - General Electric a fait état mercredi d'une perte nette réduite et d'un flux de trésorerie positif au troisième trimestre grâce à la réduction des coûts de ses activités aéronautique et à la reprise du chiffre d'affaires de sa division d'énergie. Le cash-flow des activités industrielles a atteint 514 millions de dollars (434,9 millions d'euros) sur juillet-septembre, alors que les analystes financiers prévoyaient en moyenne un flux de trésorerie négatif de 876 millions. GE dit prévoir un "free cash-flow" négatif d'au moins 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre avant un retour à un flux de trésorerie positif en 2021. Le groupe américain a annoncé son intention de réduire ses coûts de deux milliards de dollars, dont une partie importante dans les activités aéronautiques. Le chiffre d'affaires dans ce dernier segment a chuté de 39% au troisième trimestre par rapport à l'année dernière alors qu'il a augmenté de 3% dans le segment énergie. La perte des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de GE a été ramené à 1,2 milliard de dollars su juillet-septembre, contre 9,5 milliards de dollars l'an dernier sur la période correspondante. (Rachit Vats, version française Flora Gomez, édité par Marc Angrand)

