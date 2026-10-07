General Dynamics nomme Danny Deep, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Dynamics GD.N a annoncé mercredi que le président Danny Deep prendrait ses fonctions de directeur général en janvier, succédant ainsi à Phebe Novakovic, qui occupait ce poste depuis de nombreuses années.

Cette passation de pouvoir intervient dans un contexte de demande soutenue pour les produits de défense et d’aérospatiale de l’entreprise, qui vont des jets Gulfstream et des sous-marins aux véhicules de combat et aux services informatiques.

Voici plus de détails:

* Deep a occupé des postes de direction au sein des divisions Systèmes terrestres, Systèmes de combat et Opérations mondiales de General Dynamics avant d’être nommé président en 2025

* Novakovic, qui deviendra présidente exécutive, occupe le poste de directrice générale de General Dynamics depuis 2013, ayant guidé l’entreprise à travers une décennie de croissance et d’augmentation des dépenses mondiales en matière de défense

* Le sous-traitant du secteur de la défense a annoncé un bénéfice par action de 4,24 dollars pour le trimestre clos le 5 juillet, un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 3,97 dollars, selon les données compilées par LSEG