General Dynamics livrera des véhicules de reconnaissance à l'armée allemande

(AOF) - Filiale de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems (GDELS) a remporté un contrat d’environ 3 milliards d’euros du BAAINBw (l'Office fédéral allemand chargé de l'équipement et des technologies de l'information) pour équiper la Bundeswehr (l'armée allemande) d’un nouveau véhicule de reconnaissance : le LUCHS 2. Le système de ce véhicule est doté d'une technologie de capteurs de reconnaissance en réseau de pointe.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer