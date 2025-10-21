 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,22
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

General Dynamics livrera des véhicules de reconnaissance à l'armée allemande
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:14

(AOF) - Filiale de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems (GDELS) a remporté un contrat d’environ 3 milliards d’euros du BAAINBw (l'Office fédéral allemand chargé de l'équipement et des technologies de l'information) pour équiper la Bundeswehr (l'armée allemande) d’un nouveau véhicule de reconnaissance : le LUCHS 2. Le système de ce véhicule est doté d'une technologie de capteurs de reconnaissance en réseau de pointe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
340,260 USD NYSE +0,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank