General Dynamics et Lockheed Martin vont accélérer la production d'intercepteurs

Le département américain de la Guerre (DoW) rapporte avoir conclu deux accords-cadres destinés à renforcer les capacités industrielles dans la défense aérienne et antimissile.

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) annonce la signature, aux côtés de Lockheed Martin, de 2 accords-cadres ouvrant la voie à des contrats d'approvisionnement pluriannuels de 7 ans. Ils visent à augmenter les volumes et à accélérer les livraisons de composants critiques pour les intercepteurs Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) et Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

General Dynamics prévoit de tripler les capacités de production du PAC-3 MSE et de quadrupler celles du THAAD, tout en augmentant la fabrication de plusieurs sous-composants essentiels. Les accords garantissent des volumes annuels minimums afin de soutenir les investissements dans les effectifs, les achats de matériaux et les installations industrielles.

Leur financement reste toutefois soumis aux crédits budgétaires votés chaque année.