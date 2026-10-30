General Dynamics engrange commandes et bénéfices au 3e trimestre

Le groupe de défense et d'aéronautique a enregistré une forte croissance de ses résultats au troisième trimestre 2026, portée par la progression de ses quatre divisions. Son carnet de commandes atteint 220,3 MdsUSD, soutenu par d'importants contrats de sous-marins militaires.

General Dynamics vient de publier un bénéfice net de 1,23 MdUSD au titre du 3e trimestre 2026, contre environ 1,05 MdUSD un an plus tôt. Le consensus S&P est battu : il ciblait plus modestement 1,12 MdUSD.

De son côté, le BPA ressort à 4,49 USD, en hausse de 15,7% sur un an et, là aussi, supérieur aux attentes du marché (4,13 USD).

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 12,9%, à 14,6 MdsUSD (consensus : 13,72 MdsUSD). Dans le détail, l'activité commerciale a été particulièrement dynamique, avec 98,8 MdsUSD de nouvelles commandes au cours du trimestre, dont 93,8 MdsUSD dans les activités de défense, principalement grâce à d'importants contrats portant sur les sous-marins des classes Virginia et Columbia. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires a atteint 6,8, portant le carnet de commandes à 220,3 MdsUSD. En intégrant la valeur potentielle estimée des contrats et options non encore exercées, le portefeuille total de contrats représente 270,7 MdsUSD.

Par ailleurs, le résultat opérationnel a augmenté de 14,7%, à 1,5 MdUSD, avec une marge opérationnelle en hausse de 20 points de base, à 10,5% tandis que la génération de trésorerie est également restée solide : les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles ont atteint 1,7 MdUSD, soit 139% du bénéfice net. General Dynamics a parallèlement investi 481 MUSD en dépenses d'investissement, versé 429 MUSD de dividendes et réduit sa dette de 500 MUSD. A fin septembre, le groupe disposait de 4,4 MdsUSD de liquidités pour une dette totale de 7 MdsUSD.

"Nos activités ont enregistré des résultats exceptionnels au troisième trimestre, avec une croissance du chiffre d'affaires dans nos quatre divisions, des prises de commandes robustes et une solide performance opérationnelle", a déclaré Phebe Novakovic, PDG de General Dynamics.

Côté perspectives, la dirigeante estime que la croissance régulière du carnet de commandes et les investissements réalisés au cours de la dernière décennie placent le groupe en bonne position pour poursuivre ses performances dans les prochaines années. Si le communiqué ne fait état d'aucun relèvement, confirmation ou abaissement des objectifs financiers annuels, la conférence téléphonique devrait permettre d'avoir davantage de visibilité sur les perspectives.

Accueil globalement positif chez les analystes

Du côté des analystes, RBC Capital Markets estime que le niveau exceptionnel des prises de commandes constitue "un élément positif majeur" pour General Dynamics et un facteur important pour le sentiment des investisseurs. Le broker, qui confirme son conseil "Performance sectorielle" avec un objectif de cours de 360 USD, souligne notamment la vigueur de l'activité navale. Il attend désormais des précisions sur les perspectives de croissance pour 2027, mais aussi sur les tensions dans la chaîne d'approvisionnement et la capacité du groupe à maintenir les marges de 7,9% atteintes dans les activités navales.

Par ailleurs, Jefferies réitère sa recommandation "achat" avec une cible de 440 USD. Sheila Kahyaoglu, l'analyste en charge du dossier, anticipe un relèvement des prévisions annuelles. Elle estime en effet "probable" une révision à la hausse des objectifs de chiffre d'affaires dans l'aéronautique, les technologies et les activités navales, avec également une possible amélioration de la prévision de marge dans ces dernières. L'analyste se montre en revanche plus prudente sur les systèmes de combat, pour lesquels elle envisage une réduction des ambitions commerciales.

Enfin, Bernstein confirme son conseil "performance en ligne avec le marché" (Market-Perform) sur le titre General Dynamics, avec un objectif de cours inchangé à 365 USD. Le broker estime que la solide performance de la division Aerospace constitue un élément particulièrement positif, avec un ratio commandes sur facturations de 1,4 fois au troisième trimestre, malgré un niveau d'activité déjà soutenu.