General Dynamics en hausse après des résultats du T3 supérieurs aux attentes

24 octobre - ** Les actions de General Dynamics GD.N augmentent de près de 4 % à environ 354,7 $ dans les premiers échanges
** La société annonce un bénéfice par action de 3,88 $ pour le troisième trimestre , dépassant l'estimation des analystes de 3,70 $, selon les données compilées par LSEG
** La société indique que la croissance du chiffre d'affaires et de la marge de son segment aérospatial a été stimulée par de fortes livraisons d'avions d'affaires
** Revenus trimestriels de 12,91 milliards de dollars par rapport aux attentes de 12,57 milliards de dollars
** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 34,6 % depuis le début de l'année
