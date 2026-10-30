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General Dynamics en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre ; les commandes de Gulfstream et du secteur naval stimulent le carnet de commandes
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 12:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du groupe de défense General Dynamics GD.N progresse d'environ 4% à 385,01 dollars après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 14,57 milliards de dollars, dépasse les estimations moyennes des analystes (13,73 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre, à 4,49 dollars, dépasse les prévisions de 4,13 dollars, en hausse de 15,7% en glissement annuel

** Le carnet de commandes bondit à 220,3 milliards de dollars, contre 136,5 milliards au deuxième trimestre, grâce à d'importantes commandes de sous-marins des classes Virginia et Columbia

** Le ratio commandes/facturation de l'entreprise s'établit à 6,8 pour 1 à l'échelle du groupe

** Le chiffre d'affaires de la division Marine Systems progresse de 21,1%; la marge d'exploitation de la division aérospatiale passe de 13,3% à 14,5%

** Flux de trésorerie disponible de 1,23 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 1,90 milliard de dollars enregistrés un an plus tôt, les dépenses d'investissement ayant plus que doublé pour atteindre 481 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 10,15% depuis le début de l'année

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