General Dynamics dépasse ses estimations trimestrielles, mais ses prévisions de bénéfices annuels sont décevantes

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les prévisions de bénéfices pour 2026 au paragraphe 3, les commentaires de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long du texte) par Aatreyee Dasgupta et Mike Stone

General Dynamics GD.N a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus du quatrième trimestre mercredi, grâce à la croissance des segments des systèmes de combat et des systèmes marins, mais le géant de la défense et de l'aérospatiale a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes.

Les actions de la société ont chuté de près de 5% dans les échanges du matin.

Le bénéfice annuel devrait se situer entre 16,10 et 16,20 dollars par action, alors que les analystes estimaient en moyenne 17,29 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, le président de General Dynamics, Danny Deeb, a déclaré que l'impact des droits de douane américains en 2026 sera plus élevé que les 41 millions de dollars que la société a encourus en 2025 et a été "envisagé" dans ses marges annuelles.

Le segment Marine Systems de la société, qui s'est remis des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre, a vu sa productivité augmenter au cours du trimestre.

"Tous les chantiers navals ont progressé, mais les programmes de sous-marins et les bateaux électriques ont été les véritables moteurs de cette croissance", a déclaré la directrice générale Phebe Novakovic.

Le segment des systèmes de combat, qui fabrique des véhicules de combat, des systèmes d'armes et des munitions, a bénéficié d'une demande internationale croissante, en particulier en Europe, l'incertitude géopolitique et les conflits mondiaux continuant à stimuler les ventes.

Les réservations totales au cours du trimestre ont été 1,6 fois supérieures à la facturation, ce qui indique la force de General Dynamics dans le carnet de commandes global.

Dans le secteur de l'aérospatiale, leslivraisons annuellesde jets d'affaires Gulfstream ont atteint 158appareils, contre 136 l'année dernière, alors que le secteur continue d'augmenter sa production et de se remettre des problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

Environ 160 livraisons d'avions Gulfstream sont attendues en 2026.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de près de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 14,38 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 13,81 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.

Le bénéfice de la société s'est élevé à 1,14 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de dollars il y a un an. Sur une base ajustée, les bénéfices se sont élevés à 4,17 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,09 dollars.