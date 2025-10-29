Generac réduit ses prévisions de ventes annuelles en raison de la faible demande de générateurs dans le secteur résidentiel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes nettes pour l'ensemble de l'année, citant une demande plus faible pour les générateurs domestiques de secours et portables en raison d'une diminution des pannes d'électricité, ce qui a fait chuter les actions de 9 % dans les échanges avant bourse.

L'entreprise a également annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street.

La diminution des pannes de courant a fait chuter la demande de générateurs, les ménages ayant également décidé de ne pas dépenser pour des améliorations énergétiques, alors que l'inflation persistante rogne sur les économies.

Les livraisons desgénérateurs domestiques de secours et portables de la sociétéont été inférieures aux attentes pour le trimestre rapporté, qui a enregistré le troisième plus faible nombre total d'heures de panne depuis 2015, a déclaré le directeur général Aaron Jagfeld.

"Les mégatendances qui soutiennent notre potentiel de croissance future restent intactes, car la baisse de la qualité de l'énergie et l'augmentation des prix de l'énergie constitueront un défi permanent compte tenu des modèles météorologiques plus fréquents et plus sévères et des tendances plus larges en matière d'électrification."

Generac s'attend désormais à une croissance stable de ses ventes pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 2 à 5 %.

Le segment commercial et industriel de la société (C&I) a enregistré une hausse de 9,2 % de ses ventes, qui se sont élevées à 358,3 millions de dollars.

Les ventes du segment résidentiel de Generac, le plus important en termes de chiffre d'affaires, ont baissé de 13,3 % pour atteindre 626,7 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 1,83 $, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,20 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,11 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 1,19 milliard de dollars.