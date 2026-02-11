Generac manque ses estimations trimestrielles, la demande de générateurs étant affectée par le ralentissement des interruptions de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N a annoncé mercredi un bénéfice et des ventes pour le quatrième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street, la demande de générateurs domestiques de secours et portables s'étant affaiblie en raison d'une baisse de l'activité liée aux pannes d'électricité.

La baisse des pannes de courant a réduit la demande de générateurs, tandis que l'inflation persistante incite les ménages à retarder les améliorations en matière d'efficacité énergétique, ce qui pèse encore plus sur le marché résidentiel de Generac.

Le directeur général Aaron Jagdfeld a déclaré que les résultats du quatrième trimestre ont été affectés par un environnement de pannes plus faible et par la baisse des livraisons de générateurs domestiques de secours et portables.

Mais il a déclaré que la demande des clients des centres de données continuait à se renforcer, et que l'augmentation des commandes des clients à grande échelle devrait augmenter le carnet de commandes de l'entreprise au cours des prochains trimestres.

Son segment commercial et industriel a enregistré une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires.

Les ventes du segment résidentiel, le plus important en termes de chiffre d'affaires, ont baissé de 23 % pour atteindre 571,87 millions de dollars.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes nettes de 2026 augmentent d'environ 10 % par rapport à l'année précédente, ce qui a fait grimper les actions de la société de près de 4 % dans les échanges de pré-marché.

Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 1,61 $ par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,77 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a baissé de 12 % à 1,09 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations de 1,16 milliard de dollars.