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Generac Holdings réorganise ses secteurs d'activité
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lefabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N a annoncé mercredi qu'il réorganiserait ses segments domestique et international en divisions Residential et Commercial & Industrial (C&I), à compter du 31 mars. Voici les détails de la déclaration de l'entreprise: - Le segment résidentiel de Generacsera constitué de l'ancien segment domestique, à l'exclusion des opérations commerciales et industrielles domestiques.

- Le segment résidentiel fournira de l'énergie de secours, des solutions de technologie énergétique et des équipements électriques d'extérieur à une clientèle similaire. - Les activités domestiques C&I ainsi que l'ancienne activité internationale seront réorganisées au sein du segment Commercial & Industriel.

- Le segment C&I se concentrera sur les opportunités dans un ensemble diversifié de marchés finaux, principalement pour les générateurs d'énergie de secours, la production d'énergie mobile et les produits d'éclairage, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, et les services connexes.

- Les changements apportés à la réorganisation se refléteront dans les résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 de l'entreprise. - Le mois dernier, le fabricant d'équipements électriques avait annoncé des bénéfices et des ventes inférieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre , en raison de la faible demande pour ses générateurs de secours et portables.

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