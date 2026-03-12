Generac chute après que Citi a abaissé sa note à "neutre"

12 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N chutent de 2,6 % à 207,12 $ avant l'ouverture du marché

** Citi Research réduit sa notation de "achat" à "neutre"

** La société de courtage indique que les prévisions de revenus et de marges de GNRC pour 2026 étaient meilleures que prévu, mais pas suffisantes pour que Citi maintienne sa notation "achat"

** Elle relève son objectif de cours à 237 $ contre 207 $, représentant un potentiel de hausse d'environ 12 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** Seize courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et sept à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 241 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 56 % depuis le début de l'année