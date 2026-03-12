 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Generac chute après que Citi a abaissé sa note à "neutre"
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N chutent de 2,6 % à 207,12 $ avant l'ouverture du marché

** Citi Research réduit sa notation de "achat" à "neutre"

** La société de courtage indique que les prévisions de revenus et de marges de GNRC pour 2026 étaient meilleures que prévu, mais pas suffisantes pour que Citi maintienne sa notation "achat"

** Elle relève son objectif de cours à 237 $ contre 207 $, représentant un potentiel de hausse d'environ 12 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** Seize courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et sept à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 241 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 56 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENERAC HLDGS
212,470 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank