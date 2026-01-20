Genentech, filiale de Roche, fait plus que doubler son investissement dans son usine de Caroline du Nord pour atteindre environ 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Genentech, filiale de Roche (ROG.S), a déclaré mardi qu'elle allait plus que doubler son investissement initial dans une usine de biofabrication en Caroline du Nord, pour le porter à environ 2 milliards de dollars, alors que les deux entreprises cherchent à renforcer leur investissement de 50 milliards de dollars aux États-Unis .

L'installation, située à Holly Springs, en Caroline du Nord, devrait être opérationnelle d'ici 2029 et produira des traitements de nouvelle génération pour les maladies métaboliques, telles que l'obésité.

L'investissement devrait soutenir plus de 2 000 emplois, dont 500 emplois manufacturiers à haut salaire et 1 500 emplois dans le secteur de la construction, a déclaré Genentech, ajoutant que l'expansion permettra d'augmenter les volumes de production et d'accroître la capacité de fabrication au sein de l'installation.

En mai de l'année dernière, Genentech a investi plus de 700 millions de dollars dans l'usine de Caroline du Nord, dans le but d'étendre sa présence aux États-Unis, dans le contexte de la campagne du président Donald Trump pour que les sociétés pharmaceutiques rapatrient leur production nationale aux États-Unis.