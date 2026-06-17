Genco en hausse après que Diana Shipping a relevé son offre de rachat

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17 juin - ** Le titre de Genco Shipping & Trading GNK.N progresse de 5,1 % à 24,7 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Diana Shipping DSX.N , principal actionnaire de GNK, relève son offre d'acquisition de la société à 27,34 dollars par action, composée de 24,8 dollars en espèces et d'une action DSX évaluée à 2,54 dollars

** Cette offre représente une plus-value de 16,3 % par rapport au dernier cours de clôture de GNK

** Cette offre fait suite à la précédente proposition de DSX, qui s'élevait à 20,6 dollars par action

** La nouvelle offre représente également une prime de 53 % par rapport au cours de clôture de l’action Genco le 21 novembre 2025, dernier jour de cotation avant la proposition d’acquisition initiale de Diana

** À la dernière clôture, l'action GNK affichait une hausse de 27,6 % depuis le début de l'année