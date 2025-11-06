Gen Digital revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de l'intégration de MoneyLion et de la demande en matière de cybersécurité

Gen Digital GEN.O a relevé ses prévisions de revenus annuels pour un deuxième trimestre consécutif jeudi, aidé par la forte demande pour ses produits de cybersécurité et l'acquisition de la société fintech MoneyLion.

Un flux constant de violations de données et de menaces en ligne très médiatisées a entraîné une demande soutenue de services de cybersécurité et de protection de l'identité numérique pour les consommateurs.

"La dynamique au cours du premier semestre a été généralisée, et l'accélération des services financiers nous a donné la confiance nécessaire pour relever les prévisions", a déclaré le directeur général Vincent Pilette à Reuters.

La société fonctionne sur un modèle d'abonnement, fournissant un portefeuille de services qui protègent contre les virus, les logiciels malveillants et l'usurpation d'identité. Sa stratégie principale est passée de l'augmentation du nombre d'utilisateurs à la maximisation de la valeur de sa base de clients existante, qui compte plus de 38 millions d'abonnés directs.

Le relèvement des prévisions indique que les principaux abonnés de l'entreprise considèrent ses produits comme essentiels face aux menaces croissantes en matière de cybersécurité.

Gen Digital, qui possède Norton et Avast, a non seulement gagné de nouveaux clients pour ses principaux produits de cybersécurité, mais a également constaté une augmentation de la demande de la part de sa base installée au cours du deuxième trimestre.

"MoneyLion a dépassé le reste de notre portefeuille, avec une croissance de 50 % d'un trimestre à l'autre", a déclaré M. Pilette.

Gen a racheté la société fintech en décembre de l'année dernière, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1 milliard de dollars, afin d'étoffer son offre en matière de crédit à la consommation.

Gen a constaté une tendance croissante à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de faux sites web et de faux environnements afin d'escroquer les gens. Depuis janvier de cette année, la société a bloqué plus de 140 000 sites web frauduleux générés par l'IA, ce qui représente environ 580 nouveaux sites malveillants par jour en moyenne.

L'entreprise prévoit désormais des recettes pour l'exercice 2026 comprises entre 4,92 et 4,97 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant des recettes comprises entre 4,8 et 4,9 milliards de dollars.

Gen prévoit des revenus au troisième trimestre compris entre 1,22 et 1,24 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 1,19 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché des revenus de 1,22 milliard de dollars, en hausse de 25%, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,20 milliard de dollars.