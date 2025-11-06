 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gen Digital revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de l'intégration de MoneyLion et de la demande en matière de cybersécurité
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

Gen Digital GEN.O a relevé ses prévisions de revenus annuels pour un deuxième trimestre consécutif jeudi, aidé par la forte demande pour ses produits de cybersécurité et l'acquisition de la société fintech MoneyLion.

Un flux constant de violations de données et de menaces en ligne très médiatisées a entraîné une demande soutenue de services de cybersécurité et de protection de l'identité numérique pour les consommateurs.

"La dynamique au cours du premier semestre a été généralisée, et l'accélération des services financiers nous a donné la confiance nécessaire pour relever les prévisions", a déclaré le directeur général Vincent Pilette à Reuters.

La société fonctionne sur un modèle d'abonnement, fournissant un portefeuille de services qui protègent contre les virus, les logiciels malveillants et l'usurpation d'identité. Sa stratégie principale est passée de l'augmentation du nombre d'utilisateurs à la maximisation de la valeur de sa base de clients existante, qui compte plus de 38 millions d'abonnés directs.

Le relèvement des prévisions indique que les principaux abonnés de l'entreprise considèrent ses produits comme essentiels face aux menaces croissantes en matière de cybersécurité.

Gen Digital, qui possède Norton et Avast, a non seulement gagné de nouveaux clients pour ses principaux produits de cybersécurité, mais a également constaté une augmentation de la demande de la part de sa base installée au cours du deuxième trimestre.

"MoneyLion a dépassé le reste de notre portefeuille, avec une croissance de 50 % d'un trimestre à l'autre", a déclaré M. Pilette.

Gen a racheté la société fintech en décembre de l'année dernière, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1 milliard de dollars, afin d'étoffer son offre en matière de crédit à la consommation.

Gen a constaté une tendance croissante à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de faux sites web et de faux environnements afin d'escroquer les gens. Depuis janvier de cette année, la société a bloqué plus de 140 000 sites web frauduleux générés par l'IA, ce qui représente environ 580 nouveaux sites malveillants par jour en moyenne.

L'entreprise prévoit désormais des recettes pour l'exercice 2026 comprises entre 4,92 et 4,97 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant des recettes comprises entre 4,8 et 4,9 milliards de dollars.

Gen prévoit des revenus au troisième trimestre compris entre 1,22 et 1,24 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 1,19 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché des revenus de 1,22 milliard de dollars, en hausse de 25%, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,20 milliard de dollars.

Valeurs associées

GEN DIGITAL
25,4500 USD NASDAQ -1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:27 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank