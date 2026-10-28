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Gen Digital revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière de cybersécurité
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution du cours de l'action)

par Prathik Jayaprakash

Gen Digital GEN.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signe d'une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité, les consommateurs cherchant à se protéger contre des menaces en ligne de plus en plus sophistiquées.

L'action de la société a progressé d'environ 7 % en séance prolongée.

Voici plus de détails:

* Gen a enregistré son sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de ses prises de commandes, les consommateurs cherchant de l'aide pour faire face aux escroqueries basées sur l'IA et à l'utilisation croissante d'agents IA, a déclaré le directeur général Vincent Pilette à Reuters

* La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 1,37 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Le fabricant des produits Norton, Avast, LifeLock et MoneyLion a enregistré un nombre record de clients et un taux de fidélisation solide dans ses activités de cybersécurité et de bien-être financier, a déclaré Vincent Pilette

* Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 74 centimes par action pour le trimestre clos le 2 octobre, contre des estimations de 72 centimes

* La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 5,465 milliards et 5,515 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui s’échelonnaient entre 5,375 milliards et 5,475 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires annuel de 5,43 milliards de dollars

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