Gen Digital fait annuler l'indemnisation de 481 millions de dollars pour violation de brevet accordée à l'université Columbia

Une cour d'appel américaine a annulé mercredi un jugement de 481 millions de dollars que l'université Columbia de New York avait obtenu contre la société de logiciels Gen Digital GEN.O pour violation de brevets liés à la technologie de cybersécurité. La cour d'appel fédérale a déclaré que les brevets de Columbia n'étaient peut-être pas valables et a renvoyé l'affaire devant le tribunal fédéral de Virginie. La cour d'appel a également annulé la décision du tribunal de première instance de condamner l'ancien cabinet d'avocats de Gen Digital, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, pour outrage au tribunal dans le cadre de cette affaire.

Un porte-parole de Columbia a refusé de commenter ces décisions. Les porte-parole de Gen Digital et de Quinn Emanuel n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Columbia a intenté un procès à Gen Digital à Richmond, en Virginie, en 2013, alléguant que le logiciel antivirus et d'autres produits de l'entreprise violent six brevets liés aux systèmes de détection d'intrusion. Un jury a déterminé en 2022 que la société avait enfreint deux brevets de Columbia et a accordé à l'école 185 millions de dollars de dommages et intérêts. La juge Hannah Lauck du district des États-Unis a augmenté la somme accordée à plus de 481 millions de dollars en 2023 après avoir constaté que Gen Digital avait délibérément enfreint les brevets. Le circuit fédéral a déclaré mercredi que les brevets de Columbia pourraient être invalides parce qu'ils couvrent des idées abstraites et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Virginie pour qu'il analyse leur validité.

La juge Lauck avait condamné les anciens avocats de la société, Quinn Emanuel, pour outrage au tribunal, parce qu'ils n'avaient pas respecté une ordonnance du tribunal leur enjoignant de divulguer leurs communications avec un témoin défavorable, un ancien employé de Gen Digital que le cabinet avait empêché de témoigner au cours du procès. La cour d'appel a déclaré que Quinn Emanuel n'aurait pas dû être contraint de divulguer les communications parce qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.