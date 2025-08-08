Gen Digital en hausse après de bons résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Gen Digital GEN.O augmentent de ~9% à 30,80 $ le vendredi après que le fournisseur d'antivirus ait annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street

** GEN est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis mai 2024. Il a atteint 31,55 $, près de son plus haut niveau historique atteint le 4 décembre

** Après la cloche de clôture jeudi, la société a annoncé une croissance du chiffre d'affaires de 30,3 % à 1,26 milliard de dollars et un BPA ajusté de 64 cents pour le 1er trimestre 2026. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars et à un bénéfice par action ajusté de 60 cents, selon les données de LSEG

** Gen Digital possède des marques d'antivirus bien connues comme Avast, Avira, AVG et Norton; la demande d'outils de sécurité avancés est restée forte

** Plusieurs analystes, dont Wells Fargo et Barclays, ont relevé leurs prévisions pour GEN à la suite du rapport

** Parmi les 12 analystes couvrant GEN, leur PT médian est de 33 $, en hausse par rapport à 31,19 $ il y a un mois, et la note moyenne est "achat"

** GEN est maintenant en hausse de ~12% depuis le début de l'année, comparé à un gain de ~11% sur le Nasdaq .IXIC .