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Gen Digital en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du fournisseur d'antivirus Gen Digital GEN.O progresse de 5,7% à 25,7 $ en pré-ouverture

** La société, qui commercialise notamment les produits Norton et Avast, revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 , les portant désormais entre 5,465 milliards et 5,515 milliards de dollars, contre une fourchette initiale comprise entre 5,375 milliards et 5,475 milliards de dollars

** L'entreprise enregistre son sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de ses prises de commandes, les consommateurs cherchant à se protéger contre les escroqueries basées sur l'IA – Vincent Pilette, directeur général

** La société affiche au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 1,37 milliard de dollars et un BPA ajusté de 74 cents, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes

** Six des douze sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et six la recommandation “conserver”; le cours cible médian s'établit à 31 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 10,4% depuis le début de l'année

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