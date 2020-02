Gemway Assets vend ses fonds en Italie

(NEWSManagers.com) - Gemway Assets a fait enregistrer ses fonds en Italie. Ainsi, l' ensemble de la gamme est désormais disponible dans la Péninsule à travers les parts institutionnelles : GemEquity, fonds d' actions émergentes, GemAsia, fonds actions Asie hors Japon, et GemChina, Sicav actions Chine.

Gemway s' adresse principalement à une clientèle institutionnelle, a précisé à NewsManagers Stefano Franchi, le nouveau responsable du développement pour l' Italie et le Tessin de Gemway. Les fonds de fonds, caisses de retraite et fonds de pension sont ciblés. La société s' intéresse aussi à une clientèle retail haut de gamme, gestion patrimoniale et clients de banque privée.

Cette incursion en Italie fait suite à l' arrivée de Stefano Franchi au sein de Gemway.