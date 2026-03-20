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Gemini Space progresse après une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de la plateforme cryptographique Gemini GEMI.O , fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, augmentent de 6,5 % à 6,40 $ avant le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 60,34 millions de dollars au 4ème trimestre, dépassant les attentes des analystes de 50,64 millions de dollars, bien que la perte du 4ème trimestre s'élève à 1,22 $ par action, ce qui est inférieur aux estimations de 1,06 $ par action

** Ces résultats interviennent alors que Co et ses fondateurs font face à un procès d'actionnaires déposé plus tôt jeudi, alléguant que les investisseurs ont été trompés sur ses perspectives d'affaires avant son introduction en bourse en septembre 2025

** L'action en justice fait suite à l'annonce récente d'une réduction de 25 % des effectifs, du départ de plusieurs cadres supérieurs et de la réduction progressive des opérations internationales, qui a fait chuter les actions de plus de 75 % en dessous de leur prix d'introduction en bourse de 28 $

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, 3 l'estiment "acheter" ou "acheter fortement", 6 "conserver" et 1 "vendre" ou "vendre fortement"; le PT médian est de 10 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action GEMI a chuté d'environ 39,4% depuis le début de l'année, sous-performant le Nasdaq

.IXIC qui a chuté de 5%

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GEMINI SPACE RG-A
6,0100 USD NASDAQ +0,84%
NASDAQ Composite
22 090,69 Pts Index Ex -0,28%
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