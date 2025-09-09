Gemini, soutenu par les jumeaux Winklevoss, vise à lever plus de 433 millions de dollars après avoir relevé la fourchette de prix de l'introduction en bourse

La bourse de crypto-monnaies Gemini vise à lever jusqu'à 433,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir relevé sa fourchette de prix ciblée, a montré un dépôt de la société mardi.