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Gemini en forte hausse grâce à une solide croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre et à un investissement de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les actions de la plateforme de cryptomonnaies Gemini Space Station GEMI.O , fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, ont bondi de 19,7 % pour atteindre 6,30 dollars avant l'ouverture du marché

** Jeudi soir, GEMI a annoncé un chiffre d'affaires de 50,3 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente, grâce à la forte croissance des services et des transactions de gré à gré

** L'entreprise a annoncé un investissement stratégique de 100 millions de dollars de la part du Winklevoss Capital Fund, à 14 dollars par action ordinaire de classe A, le paiement étant effectué en bitcoins

** Winklevoss Capital, contrôlé par les jumeaux, investit dans des start-ups en phase de démarrage.

** "Nous pensons que le marché a considérablement sous-évalué Gemini et que cet investissement nous permettra de préparer la société pour sa prochaine phase de croissance", a déclaré Tyler Winklevoss, directeur général de Gemini

** Sur 10 analystes, trois recommandent "d'acheter" l'action, six "de conserver" et un "de vendre fortement"; leur objectif de cours médian est de 6,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 46,9 % depuis le début de l'année

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GEMINI SPACE RG-A
5,2600 USD NASDAQ +6,91%
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