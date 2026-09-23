Geely mise sur la recharge des véhicules électriques en 4 minutes et l'IA pour rivaliser avec BYD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Geely lance une batterie de nouvelle génération et une version améliorée de son SUV électrique Galaxy E5

* Geely affirme que ce nouveau système permet de recharger un véhicule électrique de 10% à 70% en 4,5 minutes

* La nouvelle technologie de Geely vise à contrer la concurrence de BYD

par Ju-min Park

Le constructeur chinois Geely 0175.HK a répondu mercredi au défi lancé par son rival BYD 002594.SZ en présentant un système capable de recharger un véhicule électrique en seulement quatre minutes, soit la vitesse la plus rapide du secteur.

Geely a également présenté une batterie de nouvelle génération pour véhicules électriques ainsi qu’une version améliorée de son SUV 100 % électrique Galaxy E5, dans le but de relancer ses ventes en Chine, où les ventes de véhicules électriques ont baissé pendant 11 mois consécutifs jusqu’en août.

Le marché chinois des véhicules électriques est désormais le théâtre d’une bataille technologique, les constructeurs automobiles se livrant concurrence sur les systèmes de conduite intelligente, l’autonomie et les capacités de recharge ultra-rapide pour attirer les acheteurs.

S'appuyant sur une infrastructure de recharge de 2,2 mégawatts et une batterie à haut débit, Geely a déclaré que son nouveau système permet de recharger un véhicule de 10% à 70% en 4,5 minutes, et de 10% à 97% en 8 minutes et 40 secondes à température ambiante normale.

“Les vitesses de recharge actuelles approchent déjà de la limite physique, et les gains marginaux liés à la recherche de vitesses encore plus élevées à l’avenir deviendront de plus en plus faibles”, a déclaré Zhang Dewang, cadre chez Geely, à Reuters lors de l’événement de lancement.

Pour garantir la stabilité et la sécurité à une puissance aussi élevée, Geely déploie l’intelligence artificielle à la fois dans le cloud et dans les systèmes embarqués.

L’entreprise utilise des simulations jumelles basées sur le cloud, associées à des modèles d’apprentissage profond déployés directement sur le véhicule électrique, pour surveiller l’état de la batterie, gérer le contrôle thermique et anticiper les risques potentiels.

Cette nouvelle technologie constitue la réponse directe de Geely aux initiatives agressives de concurrents tels que BYD, qui ont massivement investi dans la recharge ultra-rapide et les réseaux de recharge de l’ordre du mégawatt afin d’apaiser l’angoisse liée à l’autonomie et de conquérir des clients.

Plus tôt cette année, BYD a dévoilé un système de recharge ultra-rapide de nouvelle génération capable de recharger une batterie de 10% à 97% en neuf minutes. L’entreprise prévoit de construire 90 000 stations d’ici 2028, a indiqué la Deutsche Bank, citant une réunion avec la direction de BYD.

M. Zhang, de Geely, a déclaré que l’écosystème de recharge, dans son ensemble, ressemblerait à l’avenir aux stations-service traditionnelles accueillant diverses marques, ajoutant que le développement d’infrastructures par plusieurs acteurs accélérerait le déploiement mondial des réseaux de recharge rapide.