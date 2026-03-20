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Geely atteint un pic de 5 mois ; Citi relève son objectif de cours en raison de l'optimisme des perspectives
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 06:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de Geely Automobile 0175.HK ont bondi de 8,4% à 19,88 HK$, leur plus haut niveau depuis le 21 octobre

** L'action est en voie de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis octobre 2024, si les gains se maintiennent

** La société est le deuxième titre à afficher la plus forte progression en pourcentage de l'indice de référence Hang Seng Index .HIS , qui recule de 0,6%

** Geely déclare que le volume de ses ventes a augmenté de 39% par rapport à l'année précédente en 2025 et que ses revenus ont augmenté de 25%

** La société vise 640.000 ventes de voitures à l'étranger en 2026, 50% de plus que l'année dernière

** Citi, avec la note "buy", augmente son objectif de cours de HK$25 à HK$26, s'attendant à ce que les ventes au détail de Geely augmentent de 20%-30% mois sur mois en mars et avril, compte tenu de la reprise des commandes et de la saisonnalité des ventes, entre autres

** Morningstar estime que les actions de Geely sont sous-évaluées

** "Geely reste notre premier choix dans le secteur automobile chinois, compte tenu des perspectives de croissance de deux marques de véhicules électriques, Zeekr et Galaxy, et des opportunités potentielles sur les marchés d'exportation" - Morningstar

** Depuis le début de l'année, l'action Geely a progressé de 9,6 %

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CITIGROUP
109,850 USD NYSE +1,11%
GEELY AUTOMOBILE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 06:27:01.

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