Gecina: vers une grosse acquisition dans le QCA de Paris

(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'une promesse portant sur l'acquisition d'un ensemble de bureau de 32.200 m² au coeur du Quartier Central des Affaires de Paris, pour un investissement total de 435 millions d'euros (droits inclus, environ 13.300 euros/m²).



Ayant bénéficié d'une restructuration intégrale récemment, l'actif dispose 'd'excellents fondamentaux RSE et de vastes plateaux de bureaux', ainsi que d'une localisation 'prime', à quelques pas de la gare Saint-Lazare, selon le groupe immobilier.



Gecina pointe aussi un 'profil financier attractif, avec un impact relutif sur le résultat net récurrent à court terme', et estime que le ratio de LTV du groupe 'devrait rester stable d'ici fin 2025 par rapport à fin 2024, tout en créant de la valeur à long terme'.





