Gecina: va finaliser une 'transaction stratégique' en 2025

(CercleFinance.com) - Gecina annonce que la finalisation du projet de transaction avec Nuveen Real Estate et GSA est prévue pour le premier semestre 2025, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles.



Pour rappel, Nuveen Real Estate est un investisseur américain de long terme qui a mis en place un partenariat stratégique avec GSA, gestionnaire d'actifs d'envergure internationale spécialisé dans le logement étudiant, qui n'est pas encore présent sur le marché français



L'acquisition porte sur un portefeuille de 18 actifs en exploitation et 4 en développement, valorisé à environ 567 millions d'euros droits inclus.



Ce projet reflète l'expertise de Gecina en gestion d'actifs et création de valeur, avec des loyers étudiants nets ayant progressé de 16,8 ME en 2018 à 20,8 ME attendus en 2024.



'La valeur cristallisée nous permettra de consolider davantage notre bilan, de financer notre pipeline tertiaire et résidentiel créateur de valeur, et de nous donner des marges de manoeuvre supplémentaires pour financer des acquisitions opportunistes tout en respectant notre discipline d'investissement' a mis en avant Beñat Ortega, le directeur général.







