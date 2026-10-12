Gecina signe 2 baux majeurs à La Défense portant sur 29.000 m² sur plus de 11 ans

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information fournie par Boursorama avec AFP•12.10.2026•08:19•
Le groupe industriel français Thales va implanter une base de maintenance et de soutien opérationnel au Japon, ce qui serait une première pour une entreprise étrangère, a rapporté lundi le quotidien économique japonais Nikkei. Le directeur général de l'entreprise, ...
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information fournie par AFP Video•12.10.2026•08:18•
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