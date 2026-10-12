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Gecina signe 2 baux majeurs à La Défense portant sur 29.000 m² sur plus de 11 ans
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:34

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Gecina SA GFCP.PA :

* DEUX BAUX LONGS D'ENVERGURE À LA DÉFENSE

* LE BÂTIMENT B ET ADAMAS, TOUS DEUX ADJACENTS À SHAPE (EX TOUR T1)

* AVEC DES DURÉES FERMES DE PLUS DE 11 ANS (POUR UN TOTAL DE 29 000 M²)

Texte original [https://tinyurl.com/3zmxt4z6]

Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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