Gecina: revenus locatifs trimestriels en légère hausse

(CercleFinance.com) - Gecina affiche des revenus locatifs en hausse de 3,6% à 180 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, sous l'effet de l'impact année-pleine des immeubles livrés en 2024 et surtout d'une croissance de 3,3% à périmètre constant.



Cette dernière a été portée par l'indexation (+4,2%) et la réversion locative (+0,1%) captée sur les nouveaux baux ou les renouvellements, en particulier dans les zones centrales, y compris l'impact des offres d'immobilier opéré et serviciel.



Gecina revendique aussi une activité locative solide avec 41.000 m² reloués ou renouvelés sur l'ensemble de ses zones géographiques et une réversion locative moyenne de +9% (+17% dans Paris, +27% dans le Quartier Central des Affaires).



Le groupe immobilier confirme attendre un résultat net récurrent (part du groupe) pour l'ensemble de 2025 entre 6,60 et 6,70 euros par action, constituant une quatrième année de croissance (+2,8%/+4,4% par rapport à 2024).





