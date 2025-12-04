Gecina profite de l'optimisme de deux analystes à l'achat
Vers 15h15, le titre de la société foncière progresse de quasiment 2%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,6% pour l'indice élargi parisien au même moment.
Dans une étude consacrée au secteur européen de l'immobilier, Goldman Sachs indique être passé à l'achat sur la valeur, contre une opinion "neutre" jusqu'à présent, en raison d'une demande jugée plus résistante que prévu et de la perspective d'un rendement du dividende qui devrait s'établir à 7,2% l'an prochain.
Son objectif de cours passe en conséquence de 86,4 à 95,4 euros.
Dans une note distincte, ING indique de son côté avoir initié à l'achat le suivi de la valeur, saluant le positionnement "premium" du groupe sur le marché des bureaux parisien, où il dispose d'un portefeuille haut de gamme évalué à 17 milliards d'euros, alors que son titre se traite sur la base d'une décoté de près de 50% par rapport à ses actifs nets.
La banque néerlandaise explique pourtant que Gecina devrait tirer parti de la polarisation croissante du marché, qui se caractérise par une offre réduite en centre-ville où l'entreprise possède des bureaux très bien placés et modernes qui s'avèrent particulièrement recherchés.
Parallèlement, l'indexation des loyers est appelée à ralentir en raison du tassement de l'inflation, souligne ING, mais la tendance observée au niveaux des loyers reste positive avec des nouveaux locataires qui acceptent de payer plus cher que les anciens, une dynamique qui devrait bénéficier à la fois à ses revenus, à la valeur de ses immeubles et au taux endettement.
La société dispose en outre d'un bilan solide lui permettant de saisir des opportunités d'investissement au moment où le marché commence à repartir, poursuit l'établissement financier, qui met également en évidence un portefeuille de développements ("pipeline") de 1,5 milliard d'euros qui devrait être pleinement contributif en 2028.
Alors que le titre a perdu 17% en six mois soit l'une des pires performances du secteur sur fond d'instabilité politique en France, la valorisation du titre devient très attrayante avec un PER de 11,9x contre une moyenne de 16,6x ces trois dernières années et une décote de 46% vis-à-vis de la valeur nette des actifs à comparer avec 35% d'un point de vue historique, conclut ING, qui fixe son objectif de cours à 97 euros.
