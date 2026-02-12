Gecina pré-loue 6 600 m² à JLL dans l'immeuble "Signature" un an avant livraison
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:28
Gecina annonce la signature avec JLL d'un bail ferme de 9 ans portant sur environ 6 600 m² au sein de l'immeuble "Signature" (Rocher-Vienne), acquis en juillet 2025 et dont la livraison est prévue dans un an.
Commercialisés à un niveau de loyer prime, ces espaces répondent aux standards les plus élevés du marché. Situé dans le Quartier central des affaires (QCA), à proximité de la gare Saint-Lazare et de Saint-Augustin, l'actif bénéficie d'une forte accessibilité et d'un environnement dynamique.
L'immeuble propose des prestations haut de gamme, incluant notamment des rooftops, une offre de restauration, un centre d'affaires et un espace fitness. Avec cette opération, "Signature" est désormais pré-loué à près de 30%, d'autres discussions étant en cours.
Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de repositionnement de Gecina visant à développer des bureaux différenciants, flexibles et à haute performance environnementale dans les localisations les plus recherchées du QCA.
