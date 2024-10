Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gecina: objectif de RRN relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Gecina annonce une révision à la hausse de sa prévision de RRN (résultat récurrent net) part du groupe pour l'année 2024, désormais attendu autour de 6,40 euros par action.



A 518,5 millions d'euros, les revenus locatifs de la foncière ont progressé de 4,4% à périmètre courant et de 6,7% à périmètre constant, une croissance tirée par une forte contribution de l'indexation (+5,4%) ainsi que de la réversion (+1%).



Gecina revendique aussi une réversion significative sur les nouveaux baux, avec une hausse moyenne de +14% entre les baux arrivés à échéance et les nouveaux baux, dont +18% dans les zones centrales du portefeuille de bureaux et +16,5% sur le portefeuille résidentiel.





Valeurs associées GECINA 106,70 EUR Euronext Paris +1,52%