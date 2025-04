Gecina: nouveau président du conseil nommé information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Gecina indique que son conseil d'administration a décidé de nommer à sa présidence Philippe Brassac, en remplacement de Jérôme Brunel, dont le mandat de président ne pouvait être renouvelé en raison de la limite d'âge, mais qui restera administrateur.



'Philippe Brassac apporte au conseil d'administration une expertise stratégique et une solide expérience en gouvernance, forgées par plus de 40 ans de carrière au sein du Groupe Crédit Agricole', met en avant le groupe immobilier.



Gecina ajoute que son AG mixte des actionnaires a approuvé un dividende par action de 5,45 euros au titre de 2024, dont un acompte a déjà été versé le 5 mars et dont le solde de 2,75 euros sera détaché le 2 juillet pour une mise en paiement le 4 juillet.





