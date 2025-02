Gecina: le DG de Crédit Agricole va entrer au conseil information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Gecina indique que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 17 avril, la nomination de Philippe Brassac en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre ans.



Actuel directeur général de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac 'apporte une expertise stratégique et une solide expérience en gouvernance qui viendront enrichir les compétences du conseil d'administration' du groupe immobilier.



Sous réserve de sa nomination par l'AG, le conseil d'administration se prononcera sur sa désignation en tant que président du conseil, en remplacement de Jérôme Brunel, dont le mandat arrive statutairement à échéance mais qui restera administrateur.





Valeurs associées GECINA 94,20 EUR Euronext Paris -2,79%