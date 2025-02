Gecina: hausse de près de 7% du RRNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Gecina publie un résultat récurrent net part du groupe (RRNPG) en croissance pour la troisième année consécutive en 2024, ressortant en hausse de 6,7% à 6,42 euros par action, au-dessus de sa guidance, et l'anticipe entre 6,60 et 6,70 euros par action pour 2025.



Cette performance est portée par une croissance de 4,1% des revenus locatifs à 694,5 millions d'euros (+6,3% à périmètre constant), 'fruit d'une indexation qui reste élevée et de la réversion locative capturée au sein d'un marché toujours plus polarisé '.



Une hausse du dividende de 15 centimes à 5,45 euros par action sera soumise à l'AG au titre de l'exercice écoulé. Ce dividende sera versé intégralement en numéraire (paiement d'un acompte de 2,70 euros le 5 mars, puis du solde de 2,75 euros le 4 juillet).





Valeurs associées GECINA 96,90 EUR Euronext Paris +0,21%