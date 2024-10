Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gecina: cooptation d'une administratrice information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - Gecina annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter Ouma Sananikone en qualité d'administratrice, en remplacement d'Audrey Camus, démissionnaire, cooptation qui sera soumise à la ratification de l'assemblée générale annuelle.



'Ouma Sananikone apporte au conseil d'administration une expérience de plus de 30 ans dans des postes de dirigeante et d'administratrice dans le secteur financier, l'Investment management et l'ESG', explique la foncière.



Au cours de sa carrière, elle a notamment été managing director d'Aberdeen Asset Management et d'EquitiLink Group, et a figuré aux conseils d'administration d'Ivanhoé Cambridge au Canada et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.





Valeurs associées GECINA 107,00 EUR Euronext Paris +0,28%