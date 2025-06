Gecina: cession des actifs de résidentiel étudiant finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Gecina indique avoir finalisé, comme prévu, la cession de ses actifs de résidentiel étudiant à la joint-venture entre Nuveen Real Estate, pour le compte de la société TIAA, et GSA, sur la base d'un prix de vente de 538 millions d'euros hors droits.



Ce portefeuille, incluant 20 actifs en exploitation et deux actifs en développement, a généré un loyer net après coûts de plateforme de 20,8 millions d'euros en 2024. Cette opération améliore encore la structure financière du groupe immobilier.



Dans le même temps, Gecina rappelle investir dans trois projets phares de bureaux de son pipeline de développement, situés à Paris et Neuilly, ainsi que via l'acquisition stratégique d'un ensemble de bureaux situé près de la gare Saint-Lazare.







Valeurs associées GECINA 92,5000 EUR Euronext Paris +0,05%