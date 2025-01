Gecina: bail signé pour l'immeuble Icône information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'un bail ferme de neuf ans pour Icône avec le gestionnaire d'investissements Qube Research & Technologies, permettant une pré-commercialisation intégrale de ses surfaces de bureau avant sa livraison au premier semestre 2025.



Ce bail, conclu 'aux meilleurs niveaux de loyer pour le quartier central des affaires de Paris', porte sur une surface de 10.835 m² de bureaux premium, désormais entièrement pré-loués avant la livraison à un occupant unique.



'Cette transaction démontre la forte attractivité des actifs prime situés dans les zones centrales et hyper-centrales, à quelques pas des Champs-Élysées, dans un contexte de rareté de l'offre de tels produits', met en avant le groupe immobilier.





