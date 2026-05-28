Gecina a placé une émission obligataire verte de 500 MEUR

Gecina indique avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 MEUR avec une maturité de 5 ans (échéance juin 2031), une transaction qui anticipe le refinancement de l'échéance obligataire de 2027.

Placée auprès d'une large base d'investisseurs de premier plan, cette émission a été sursouscrite 3,5 fois et fait ressortir un spread compétitif de 68 points de base, pour un coupon annuel de 3,250%.

Cette opération renforce le bilan du groupe immobilier et parachève son échéancier de dette avec l'ajout d'une maturité 2031, jusqu'ici absente : ses besoins de refinancement sont distribués de façon équilibrée dans le temps et sécurisés à des conditions de marché favorables.

Gecina ajoute qu'il continue de bénéficier de notations de crédit maintenues parmi les meilleures du secteur depuis huit années consécutives, à A- (perspective stable) pour Standard & Poor's et A3 (perspective stable) pour Moody's (confirmée en mai 2026).