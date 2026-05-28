 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gecina a placé une émission obligataire verte de 500 MEUR
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 07:20

Gecina indique avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 MEUR avec une maturité de 5 ans (échéance juin 2031), une transaction qui anticipe le refinancement de l'échéance obligataire de 2027.

Placée auprès d'une large base d'investisseurs de premier plan, cette émission a été sursouscrite 3,5 fois et fait ressortir un spread compétitif de 68 points de base, pour un coupon annuel de 3,250%.

Cette opération renforce le bilan du groupe immobilier et parachève son échéancier de dette avec l'ajout d'une maturité 2031, jusqu'ici absente : ses besoins de refinancement sont distribués de façon équilibrée dans le temps et sécurisés à des conditions de marché favorables.

Gecina ajoute qu'il continue de bénéficier de notations de crédit maintenues parmi les meilleures du secteur depuis huit années consécutives, à A- (perspective stable) pour Standard & Poor's et A3 (perspective stable) pour Moody's (confirmée en mai 2026).

Valeurs associées

GECINA
72,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles manifestent devant le siège d'Accor, au troisième mois de leur grève pour réclamer de meilleures conditions de travail, le 17 octobre 2019 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Un marché du travail qui se transforme, des syndicats en quête de solutions
    information fournie par AFP 28.05.2026 08:58 

    Travailleurs précaires isolés, auto-entrepreneurs qui n'en ont que le nom, contrats très courts, sous-traitance parfois impénétrable: s'adapter aux mutations du marché du travail constitue un véritable défi pour les syndicats, traditionnellement centrés sur l'entreprise. ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:43 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,68 +1,79%
SOITEC
175,7 +13,94%
CAC 40
8 175,84 -0,39%
HAFFNER ENERGY
0,239 -11,15%
DBT
0,135 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank