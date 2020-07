GECI INTERNATIONAL : Résultats Annuels 2019/2020

Le Conseil d'Administration réuni le 30 juillet 2020 a examiné et arrêté les comptes annuels 2019-20 clos au 31 mars 2020.

Données financières consolidées

En M€ 2019-20

(12 mois) 2018-19

(12 mois) Ecart Chiffre d'affaires 25,5 29,7 (4,2) Résultat opérationnel courant (2,9) 0,1 (3,0) Résultat courant avant impôt (6,5) (3,8) (2,7) Résultat net consolidé (6,9) (3,8) (3,1) Résultat net part du Groupe (6,4) (3,0) (3,4)

Faits marquants

Après deux exercices de développement commercial porté notamment par de lourds investissements, GECI International (« le Groupe ») conclut un exercice 2019-20 marqué par un fort recul du chiffre d'affaires, en particulier dans l'activité de Conseil en Technologies, et accentué par les premières conséquences de la crise sanitaire.

La filiale ETUD Intégral a ainsi été affectée par la conjoncture défavorable dans le secteur automobile et l'arrêt ou le report de certains projets en attendant un début de reprise à partir de septembre 2020. Le pôle Transformation Digitale a montré en revanche une meilleure résilience avec le maintien de son activité à des niveaux comparables à ceux de l'année précédente.

Compte tenu de la dégradation de son activité et consécutivement de sa rentabilité, le Groupe a dû amorcer une profonde réorganisation, initiée en septembre 2019 et qui s'est sensiblement accélérée avec le début de la crise sanitaire. Ce plan de transformation donne la priorité au redressement de la situation financière du Groupe à travers un plan drastique d'économies et de réduction des frais fixes (en particulier baisse des frais généraux, administratifs et optimisation des process), et dont les effets se feront sentir à compter de l'exercice 2020-21.

Pour accompagner son redressement, le Groupe a signé le 2 juillet 2020 une lettre d'intention engageante avec Yorkville Advisors (l'« Investisseur ») en vue de la conclusion d'un contrat de financement pouvant atteindre 10 M€[1]. La mise en place de ce financement est conditionnée à l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale statuant à titre extraordinaire et à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sur un prospectus. A cette fin, la Société convoquera ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le 13 octobre 2020 et soumettra prochainement un prospectus à l'approbation de l'AMF.

La mise en place de ce nouveau financement doterait le Groupe des ressources financières suffisantes afin de faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes. La Société disposerait ainsi d'une réserve de liquidités considérée décisive pour renforcer le fonds de roulement nécessaire pour les douze prochains mois et rembourser le financement obligataire existant et échu (besoins estimés à environ un tiers de l'enveloppe globale). La société pourra également utiliser le financement mis en place de manière à renforcer sa structure financière (à hauteur d'environ 1 million d'euros), soutenir sa stratégie de redéploiement et saisir de nouvelles opportunités de développement.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel du Groupe au 31 mars 2020 s'établit à 25,5 M€, en retrait de 14 % par rapport à l'exercice précédent. L'international représente 23 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe. L'activité du Groupe se répartit entre ses différents marchés de la manière suivante : 80 % en Transformation Digitale et 20 % en Conseil en Technologies.

Le résultat opérationnel courant s'établit à - 2,9 M€, contre + 0,1 M€ au 31 mars 2019. La baisse amorcée des coûts de fonctionnement n'a pas permis de compenser la contraction de l'activité de Conseil en Technologies.

Le résultat net part du Groupe est de - 6,4 M€ contre une perte de -3 M€ au 31 mars 2019. Il comprend des charges non courantes à hauteur de - 3 M€, dont des pertes et provisions liés aux contrôles fiscaux des sociétés du groupe EOLEN acquis en 2015 (0,8 M€) et des dépréciations de la relation clientèle et du goodwill (1,9 M€).

Situation Financière

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à (4,9) M€ contre (0,2) M€ au 31 mars 2019. Ils intègrent pour un montant total de 2,2 M€, les augmentations de capital intervenues à travers (i) la conversion d'une partie des ORNAN émises le 13 février 2019[2], (ii) une émission d'actions nouvelles liées à une indemnité sur le contrat d'ORNAN[3] et (iii) l'exercice de bons de souscription d'actions remboursables[4] (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

L'endettement net du Groupe au 31 mars 2020 s'élève à (12,6) M€, contre (10,2) M€ au 31 mars 2019. Ce montant comprend des obligations non encore converties (1,1 M€) et des avances accordées par le factor (3 M€), le retraitement des loyers selon la norme IFRS 16 (3,3 M€). La dette bancaire a été réduite de 0,9 M€ pour ressortir à (1,5) M€, contre (2,4) M€ à fin mars 2019.

Les liquidités s'établissent à 1,2 M€, contre 4,0 M€ l'année précédente. L'utilisation des mesures de soutien de l'économie (activité partielle, report de charges sociales, fiscales et d'échéances d'emprunts etc.) a permis de préserver la trésorerie du Groupe à court terme. Les négociations sont en cours pour étaler les dettes sociales et fiscales reportées. D'ores et déjà, la Société a obtenu des moratoires sur ses dettes fiscales.

La mise en place d'un nouveau financement permettrait au Groupe de renforcer ses ressources financières pour faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes.

Perspectives

La crise sanitaire a accéléré la nécessité pour le Groupe d'adopter des changements et de s'adapter aux nouveaux enjeux ; elle lui permet aussi d'étendre ses projets sur des opportunités émergentes. Le Groupe reste donc ambitieux pour amorcer une nouvelle phase de développement, tout en pousuivant l'ajustement de ses coûts afin de retrouver son équilibre financier, puis sa rentabilité.

Les filiales optimisent leurs coûts, rénovent leurs process, se repositionnent sur des niches plus pérennes et génératrices de marges plus importantes, et redéployent plus généralement leur stratégie en explorant de nouvelles voies de diversification sur des métiers prometteurs drainés par l'innovation et la prestation à forte valeur ajoutée. Parallèlement, le Groupe poursuit sa stratégie de partenariats avec des sociétés innovantes afin d'enrichir son offre de solutions et services intelligents notamment en Cybersécurité et Intelligent Traffic Management System, et saisir de nouvelles opportunités de développement issues d'un monde en pleine transformation.

Pour finaliser son redressement, le Groupe a besoin de retrouver une sérénité financière en se renforçant via un financement par ORNAN. Cette opération primordiale permettra au Groupe de conforter sa restructuration et d'assurer son redéploiement.

Projet de transfert sur le marché Euronext Growth

Concernant le projet de transfert de la cotation des titres GECI International sur le marché Euronext Growth, après plusieurs mois d'instruction, Euronext a informé le Groupe que le délai d'examen du dossier de transfert serait prolongé. Ce projet de transfert est donc reporté à une date ultérieure mais reste d'actualité. Le marché sera informé de l'avancement du dossier.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019-20, le 31 juillet 2020, après Bourse

Assemblée Générale le 13 octobre 2020

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

[1] Comme annoncé le 3 juillet 2020, cet accord prévoit l'émission d'un nombre maximum de 1.000 Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles (ORNAN), d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune. Ce financement de 10 millions d'euros sera utilisable, à la discrétion de la Société, en 10 tranches de 1 million d'euros chacune sur une durée totale de 30 mois, sans obligation de tirage.

[2] La société a émis le 13 février 2019, 400 ORNAN (valeur unitaire 10 000 euros) sans BSA rattachés. Au 31 mars 2020, 232 ORNAN ont été converties (dont 20 déjà sur l'exercice précédent 2018/19) et donné lieu à la création de 40 580 084 actions nouvelles (dont 1 818 181 sur l'exercice précédent).

[3] La société a émis le 9 mars 2020, 3 000 000 d'actions en faveur du fonds d'investissement Yorkville afin de payer une indemnité d'un montant de 93 300€.

[4] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, le Groupe a attribué gratuitement le 31 juillet 77 326 418 bons de souscription d'actions remboursables au profit des actionnaires de la Société (BSAR A). Au cours de l'exercice 2019/2020, 13 412 BSAR A gratuits ont été exercés et ont donné lieu à la création de 3 353 actions nouvelles, pour un montant global de 905,31 euros. Le contrat court jusqu'au 31 juillet 2021. Les BSAR A sont côtés sur Euronext.