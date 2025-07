GECI INTERNATIONAL : RESULTAT ANNUEL 2024/2025

RÉSULTATS ANNUELS 2024-25 :

POURSUITE DE LA TRANSFORMATION ET AMELIORATION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE COURANTE

Le Conseil d'Administration s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Faits marquants de l'exercice

Au cours de l'exercice 2024-25, GECI International (la « Société ») a poursuivi avec succès sa transformation stratégique, concentrant ses efforts sur deux pôles à fort potentiel :

Le Calcul Haute Performance (HPC) et la simulation numérique en France, portés par sa filiale AS+,

Les solutions Smart City et télécoms au Brésil via AS+ Do Brasil, filiale du Groupe Eolen, une marque solidement implantée dans cette zone.

Parallèlement, les activités d'Eolen en France, historiquement reconnue dans l'infogérance, l'infra-prod et l'IT financière, ont été relancées sous l'impulsion de nouvelles équipes, avec l'extension des offres vers la data analysis, le DevOps, la cybersécurité et des services 24/7. Ces activités, désormais regroupées sous Eolen France, visent à renforcer la dynamique de croissance rentable du pôle Digital.

Malgré la déconsolidation des activités télécoms en France à compter du 1 er mars 2024, le chiffre d'affaires, à périmètre comparable et taux de change constant, n'a reculé que de 4,3 %, illustrant la robustesse du repositionnement stratégique engagé et la valeur de la marque Eolen, toujours mobilisée à l'international comme en France.

Par ailleurs, le Groupe a enregistré une amélioration de sa rentabilité opérationnelle courante, soutenue par une gestion rigoureuse des coûts et un recentrage sur ses activités les plus créatrices de valeur.

Il convient de rappeler que les résultats 2023-24 incluaient 2,4 millions d'euros de produits non récurrents, liés à la cession de l'activité d'ingénierie télécoms en France (1,7 million d'euros) et à un jugement favorable en appel dans le cadre du litige avec le cédant du Groupe Eolen (0,7 million d'euros).

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel au 31 mars 2025 s'établit à 18,2 millions d'euros 1 , réparti de manière équilibrée entre Digital (51,8 %) et Technologie (48,2 %). L'International représente 48,2 % du l'activité totale, confirmant la dynamique de croissance hors de France.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'améliore à -0,5 M€, contre -0,6 M€ un an plus tôt, porté par l'amélioration du taux de marge brute et la réduction des frais généraux.

Par pôle :

Digital : amélioration du ROC de +0,2 million d'euros, grâce à la forte dynamique du HPC, de nouveaux référencements et une meilleure gestion opérationnelle.

Technologie : ROC en progression de 25 % à 0,5 M€, tiré par les très bonnes performances d'AS+ Do Brasil.

En M€ 2024-25 2023-24 Digital Technologie Holding mars-25 Digital Technologie Holding mars-24 Chiffre d'affaires 9,2 9,0 18,2 10,5 12,3 22,7 Résultat opérationnel courant (0,4) 0,5 (0,6) (0,5) (0,6) 0,4 (0,4) (0,6) % du chiffre d'affaires (4,1)% 5,8% - (2,7)% (5,7)% 2,9% - (2,8)%

Le résultat opérationnel du Groupe au 31 mars 2025 s'établit à -0,3 million d'euros.

Le résultat net part du Groupe ressort à -0,9 million d'euros, contre -1,3 million d'euros hors éléments non récurrents 2 un an plus tôt. Cette évolution intègre une hausse des charges financières (+0,2 million d'euros), liées aux émissions obligataires en avril 2024 et février 2025, partiellement compensée par une baisse de la charge d'impôt (-0,1 million d'euros).

Données financières consolidées

En M€ 2024-25 2023-24 Évolution (12 mois) (12 mois) en M€ en % Chiffre d'affaires 18,2 22,7 - 4,5 - 19,8 % Résultat opérationnel courant (0,5) (0,6) + 0,1 + 22,7 % Résultat opérationnel (0,3) 1,7 - 2,0 - 116,8 % Résultat courant avant impôt (0,6) 1,6 - 2,2 - 141,3 % Résultat net consolidé (0,8) 1,2 - 2,1 - 167,9 % Résultat net part du Groupe (0,9) 1,1 - 1,9 - 182,4 % Capitaux propres part du Groupe 4,9 7,0 - 2,1 - 30 % Endettement financier net 2,5 0,9 + 1,5 + 163 %

Situation Financière

Au 31 mars 2025, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 4,9 millions d'euros contre 7,0 millions d'euros pour l'exercice précédent. Cette évolution reflète principalement le résultat de l'exercice (-0,9 million d'euros), l'impact des variations de périmètre de consolidation (-2,1 millions d'euros) et les augmentations de capital liées à l'exercice de 84,1 % BSA 1 émis et attribués dans le cadre de l'émission obligataire réalisée le 4 avril 2024 (+1,45 3 million d'euros brut).

L'endettement financier du Groupe a poursuivi sa diminution (- 9,6 %) à 3,2 millions d'euros, contre 3,5 millions d'euros à fin mars 2024. Il inclut des dettes financières pour un montant de 0,53 million d'euros (y compris les découverts), l'avance du factoring de 0,82 million d'euros, les dettes nettes issues des Obligations simples avec des BSA attachés (OBSA 1 & 2) pour 1,68 million d'euros et le retraitement des loyers pour 0,16 million d'euros.

Après prise en compte de la trésorerie disponible de 0,72 M€, l'endettement financier net s'établit à 2,5 millions d'euros, soit 51 % des fonds propres.

Perspectives 2025-26 : accélération sur les marchés à forte croissance

GECI International aborde le nouvel exercice avec des fondamentaux renforcés, une stratégie claire et des relais de croissance solides sur des marchés en forte expansion : HPC, intelligence artificielle, cloud, cybersécurité et smart cities.

En France, AS+ est désormais reconnue pour son expertise du HPC et son savoir-faire dans la simulation numérique, avec une clientèle prestigieuse (CEA, TotalEnergies, Safran, EDF, etc.) et une offre structurée autour de trois volets complémentaires (audits d'architectures informatiques, optimisation des process pour l'IA, maintenance premium des data centers)..Une croissance à deux chiffres est attendue pour 2025-26, portée par la conquête de nouveaux marchés dans la banque et l'assurance, ainsi que par l'internationalisation, avec l'ouverture d'un bureau à Bruxelles pour adresser les marchés du Benelux (Luxembourg, Belgique, et Pays-Bas).

Eolen France se redéploye autour de nouvelles offres (infogérance, infra-prod, data analysis, devops, cybersécurité…), soutenues par des recrutements ciblés, une stratégie orientée services avec le développement d'une offre complète (AT, forfaits, Centre de services 24/7 bilingue), et le retour de la croissance chez des clients historiques.

Au Brésil, AS+ Do Brasil devrait enregistrer une croissance à deux chiffres, grâce au renouvellement des contrats, à l'élargissement de ses prestations vers la maintenance, et à la reconnaissance des donneurs d'ordres, qui l'ont désignée meilleur fournisseur en Amérique du Sud.

Le programme de rationalisation engagé en 2024-25 devrait produire ses effets à partir de 2025-26, avec une amélioration attendue de l'efficacité opérationnelle.

Fidèle à sa vision d'une croissance responsable, GECI International place l'innovation, la performance et la durabilité au cœur de sa stratégie pour relever les défis technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux.

Informations complémentaires

Les procédures d'audit des comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2024-25, le 31 juillet 2025, après Bourse

