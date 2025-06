GECI INTERNATIONAL : Report de la date de publication des Résultats consolidés annuels

NOUVELLE DATE DE PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS 2024-25

GECI International, spécialiste du Digital et des Technologies, annonce que la nouvelle date de publication de ses résultats annuels 2024-25, initialement prévue le 11 juillet 2025, a été fixée au mardi 29 juillet 2025, post clôture de bourse. Ce changement est motivé par des changements dans le calendrier des réunions du Conseil d'administration.

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL



GECI International est un acteur majeur du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe s'engage à concevoir et développer des solutions intelligentes qui transforment les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Avec une expertise reconnue et un écosystème de partenariats stratégiques, GECI International propose des offres sur mesure axées sur la transformation numérique, le Calcul Haute Performance (HPC), la smart city et les technologies émergentes. Le Groupe se distingue par sa capacité à accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs processus et l'accélération de leur compétitivité sur des marchés en pleine expansion, tels que le Big Data, le Cloud Computing, l'Intelligence Artificielle et les solutions pour les villes intelligentes.

Présent en Europe et au Brésil, GECI International emploie plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés, dédiés à la réussite des entreprises et organisations dans leur recherche d'efficacité et de performance.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

ACTUS Finance et Communication - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 01 53 67 36 36 / geci@actus.fr